Vieri: "Ronaldo il Fenomeno il migliore, Haaland arriverà a valere 200 milioni"

PASSATO E PRESENTE

Da Ronaldo il Fenomeno ad Haaland. Bobo Vieri tra passato e presente. "Per me il miglior centravanti del mondo, anche fuori dal mondo - afferma l'ex attaccante sul brasiliano, ex compagno all'Inter per tre anni, in un'intervista al Corriere della Sera - E' stato il primo a fare il doppio passo e correva più forte lui con il pallone che il difensore senza". Vieri, duro allenamento durante la quarantena

Tra i suoi centravanti preferiti Bobo cita Van Basten, Vialli e Mancini, bravissimo ora nel ruolo di ct ("Era da tanto tempo che non vedevo giocare così bene la Nazionale"), che sa tirare fuori il meglio dai giovani senza dimenticare gli 'anziani'. Guardando all'oggi, non ha dubbi sul nome che lo esalta di più, quello del talento Haaland, che il Borussia Dortmund è stato bravo a strappare alla concorrenza: "E' il più forte di tutti ed è nel club migliore per valorizzare i ragazzi. Tra un paio d'anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 milioni, forse 300". E tra gli allenatori ce nè uno in particolare da cui si farebbe allenare: "Mi intriga il calcio di Klopp, veloce e aggressivo. Sta facendo giocare il Liverpool come prima il Dortmund".