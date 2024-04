Romario non smette di stupire, in campo a 58 anni: "Giocherò con mio figlio"

L'attaccante del Brasile campione del mondo del 1994, non ha perso la voglia di avere il pallone sempre tra i piedi

Romario, campione del mondo nel 1994 con il Brasile, tornerà su un campo da calcio per indossare la maglia del club di cui è presidente da gennaio, l'America Rio de Janeiro. E' stato lui stesso ad annunciarlo attraverso Instagram. "Non giocherò tutto il campionato, ma qualche partita con la mia squadra del cuore e realizzerò un ultimo sogno: giocare al fianco di mio figlio", ha raccontato il campione del Brasile, oggi 58enne, che si era ritirato all’età di 42 anni.

Romario, che per non farsi mancare nulla, è anche senatore, ha firmato un contratto con uno stipendio minimo e, per motivi di legge, dovrà rigirare i soldi al suo club. Sul piano tecnico deciderà di volta in volta, con l'allenatore Marcus Alexandre, le modalità del suo utilizzo in campo. Di certo, nonostante l'età avanzata, Romario è in grande forma fisica, visto che è solito dilettarsi nel calcio e nel futvolley sulle spiagge di Rio, dove passa molta parte delle sue giornate. Beato lui.