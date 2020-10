Rivoluzione in Premier? Liverpool e United spingono per le 18 squadre

INGHILTERRA

Rivoluzione in vista per la Premier League? Liverpool e Manchester United sono le due società in prima fila per cambiare la struttura del campionato inglese con la richiesta di ridurre a 18 le squadre e di cancellare la Coppa di Lega. Questo per dare più potere ai grandi club in un piano chiamato "Revitalisation" voluto dai due proprietari e che cambierebbe anche il sistema di promozioni e retrocessioni con la Championship.

Per la Fenway Sports Group, proprietari del Liverpool e la famiglia Glazer del Manchester United, la proposta sportiva sarebbe quella di ridurre il campionato di Premier League dalle attuali 20 squadre a 18, rivoluzionando poi il sistema di promozioni e retrocessioni. Le ultime due squadre in Premier League finirebbero subito in Championship e sostituite dalle prime due della seconda lega, con la terz'ultima che invece andrebbe a giocarsi un playoff con la terza, la quarta e la quinta di Champioship. Un piano che ha bisogno del supporto di 14 delle 20 squadre di Premier per essere approvato.

A livello economico, nel piano "Revitalisation" è proposto che la Premier League si impegni a fornire il 25% delle entrate del campionato ai club della Football League (EFL), andando a sostituire l'attuale sistema col paracadute ai club retrocessi, e un pacchetto da 250 milioni di sterline per aiutare i club con l'impatto del Covid.