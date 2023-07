Festa al Monumental: il River Plate è campione d'Argentina

Dall'Argentina

I Milionarios trionfano con due giornate d'anticipo davanti a uno stadio Antonio Liberti dall'atmosfera indimenticabile

Il River Plate è campione d'Argentina per la 38esima volta. Battuto 3-1 l'Estudiantes e titolo portato a casa con due giornate d'anticipo in un Monumental dall'atmosfera indimenticabile. Lodi enormi al tecnico Martin Demichelis, capace di creare una squadra giovanissima sopperendo alle cessioni di Fernandez e Julian Alvarez, autentiche colonne dei Milionarios.

Beltran-De La Cruz-Barco: il tris rifilato all'Estudiantes già nel primo tempo da il via alla festa di metà Buenos Aires a partita nemmeno conclusa. Una stagione trionfale, che toglie ogni dubbio sulle qualità della rosa e del vivaio del club argentino: l'addio di Marcelo Gallardo, totem assoluto dei biancorossi, sembrava difficile da digerire. Ci ha pensato Martin Demichelis, diventato idolo e oggetto di cori e striscioni nel giro di una sola stagione, a sistemare le cose. Ad aiutarlo una truppa di giovani scatenati, su tutti Lucas Beltran: figlio del River, ha aperto le marcature nel match decisivo. E con lui Pablo Solari, Santiago Simon e molti altri. I biancorossi si vendicano così del titolo 2022 vinto dal Boca Juniors, che è stato protagonista quest'anno di una stagione non memorabile e non ha mai davvero giocato per il campionato nazionale.