Ribery shock: "Ho rischiato che mi amputassero una gamba"

Poi è arrivato il responso degli esami che ha delineato un quadro clinico complesso e cambiato tutto. I riscontri clinici hanno rivelato infatti che l'ex Bayern non aveva più cartilagine e il giocatore è stato costretto a sottoporsi a un intervento in Austria per l'inserimento di una placca. Operazione che non è andata come previsto e ha avuto delle complicazioni importanti. "Ho avuto una grossa infezione quasi cinque mesi dopo - ha raccontato -. La placca poi è stata rimossa, ma nel frattempo l'infezione mi ha divorato. Era così grave che avevo dei buchi nella gamba". "Avevo lo stafilococco aureo. Ho passato dodici giorni in emergenza all'ospedale in Austria ed ero molto spaventato - ha concluso Ribery -. Avrebbero potuto tagliarmi la gamba".