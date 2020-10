Real, Zidane trema: due gare per continuare

CHAMPIONS LEAGUE

Una sconfitta inattesa, incredibile per tanti versi e l'ombra dell'addio di Zinedine Zidane. Dopo la scoppola contro lo Shakhtar l'allenatore del Real Madrid ha due gare per doversi riscattare e per ricaricare un ambiente decisamente depresso: prima di tutto il Clasico contro i nemici di sempre, il Barcellona e poi la sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach che ha dimostrato a San Siro quanto vale. La visita lampo, appena 3 minuti, del presidente Perez negli spogliatoi ha certificato il momento no della squadra. Musi lunghi e tutti a testa bassa, quasi una resa, insomma. afp

Zidane ha promesso di farsi carico dei problemi ancora irrisolti della squadra, ma è chiaro che la squadra ha grossi limiti anche di carattere. Il secondo brutto ko, ricordiamo il Cadice, rivela una situazione che potrebbe presto deflagrare.

L'assenza del pubblico ha fatto sì che il conto fosse meno salato, ma così Perez (l'uomo che ha voluto fortemente il ritorno di Zidane), hanno mitigato il tutto. Ora, però, servono solo risultati. Nulla di più, nulla di meno.

"Mi dispiace per quel che sta succedendo (due ko consecutivi, ndr), non ho visto la squadra come avevo chiesto ai ragazzi. Abbiamo giocato male, c'è poco da dire. Ora testa al Clasico", ha detto Zizou.