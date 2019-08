Real, un'estate difficile: tutti i tormenti di Zidane

REAL MADRID

"Recupereremo più gioco, più fiducia, un po' di tutto e andremo avanti. Perché quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo vincere una partita". La speranza di Zidane, alla quinta amichevole estiva, ha trovato il suo compimento. Il 5-3 sul Fenerbahce, collezionista di gol subiti nell'Audi Cup a Monaco di Baviera, 11 in due partite (record difficilmente battibile), ha interrotto la strana striscia negativa del Real Madrid, ma non ha nascosto le problematiche del periodo. Real Madrid, un'altra sconfitta: vince il Tottenham

La squadra fatica a decollare, i reparti sono spesso lontani tra di loro e il difficoltoso inserimento di Eden Hazard, l'acquisto top dell'estate, strappato al Chelsea per 100 milioni, ne è la più rumorosa rappresentazione. Il rovinoso derby perso con l'Atletico per 7-3, martedì scorso, ha fissato la profondità dell'abisso in cui i Blancos stavano precipitando e nell'Audi Cup fare peggio non era pensabilie.

Lo 0-1 contro il Tottenham ha evidenziato come con maggiore concentrazione almeno in fase difensiva, escluso il cervellotico omaggio di Marcelo, le sconfitte possano assumere un carattere accettabile in una partita in cui le cose migliori le ha fatte intravedere il giapponese Kubo, 18 anni, seconda punta e trequartista, ex canterano del Barcellona, che Zidane potrebbe aggregare alla prima squadra.

Fino al 31 agosto tutto può accadere, ama chiosare il marsigliese quando l'argomento di conversazione è il mercato, perchè nella rosa merengue di precari, in particolare dal centrocampo in su, ce n'è una lunga lista: James Rodriguez, Bale e anche Mariano Diaz, autore del gol della staffa contro i turchi, vicino al Monaco. Qualcosa potrebbe muoversi già entro il 18 agosto, quando il Real esordirà nella Liga, sul campo del Celta Vigo.

