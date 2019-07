Mercato, Modric e quel like al Milan

Fino al 2 settembre ogni tifoso ha il diritto di sognare, e quelli del Milan continuano a puntare su Luka Modric, il faro a cui affidare le chiavi del centrocampo, l'uomo di esperienza per guidare una squadra rinnovata e giovane. Solo una decina di giorni fa Paolo Maldini aveva smentito qualsiasi trattativa al riguardo, le vie dei social però sono infinite. Oggi un like di Modric alla pagina Instagram del Milan che parlava del calendario del prossimo campionato ha risvegliato i sogni milanisti. Maldini: "Mai trattato Modric"

Non è comunque la prima volta che Modric mette like ai colori rossoneri, era già capitato nel maggio del 2017 quando premiò un post del Milan che parlava della Curva Sud. Anche l'anno scorso, quando sembrava dovesse passare all'Inter, il croato regalò indizi social poi non concretizzatisi. Questa volta andrà diversamente? Anche il biografo di Modric ha lasciato la porta aperta...