Real Madrid, Kubo strega la Spagna: "È un fuoriclasse". E Zidane vuole tenerlo

IL PERSONAGGIO

Il nuovo talento tascabile del Real Madrid si chiama Takefusa Kubo e in questo momento, in Spagna, parlano soprattutto di lui. "Es un crack", dicono, e la traduzione è qualcosa di molto simile a fuoriclasse. Nell'estate della rivoluzione, con oltre 300 milioni spesi per ripartire dopo il disastro della passata stagione, è un 18enne costato appena 2 milioni a prendersi le prime pagine.

Chi è? Da dove arriva? Per rispondere a queste semplici domande è utile fare un piccolo passo indietro: Kubo è stato acquistato dall'F.C. Tokyo, ma si trovava lì anche un po' per caso, visto che dal 2011 al 2015 è già stato in Spagna, crescendo nelle giovanili del Barcellona. Il blocco al mercato subito dai catalani riportò l'astro nascente del calcio giapponese in patria, dove è diventato il più giovane a esordire nella J-League, a 15 anni. Il passato blaugrana, l'altezza (173 centimetri), l'agilità e l'estro hanno portato alla definizione azzardata di Messi giapponese. Ma gli sprazzi di quest'estate in maglia blanca dicono che il futuro sia davvero dalla sua parte.

Kubo è arrivato per passare direttamente alla seconda squadra del Real, ma Zidane si è già innamorato di lui. Gli highlights di questo precampionato sono un assist geniale a Vinicius contro il Bayern all'esordio e un gran tiro sventato da Lloris contro il Tottenham. Ma non è solo questione di momenti: la squadra guadagna velocità ogni volta che Kubo entra e lo ha fatto finora in 4 amichevoli su 5, compreso l'ultima con il Fenerbahce, l'unica vinta finora dal Real. I minuti concessi da Zizou al talentino giapponese hanno "acceso" i telefoni dei club spagnoli e stando a quanto scrive Marca sono già cinque le offerte ricevute, con il Valladolid in testa. Ma se Federico Valverde avrà il passaporto comunitario, è possibile che Zidane decida di tenerlo in portarlo dal Castilla alla prima squadra. Perché a quanto pare Kubo è già da Real.