Real più altre 11 europee: ecco come potrebbe essere il Mondiale per club

IL NUOVO TORNEO A 32 SQUADRE

Iniziano a prendere forma le ipotesi sulla scelta delle formazioni che parteciperanno alla competizione mondiale del 2025

Si sa che sarà a 32 squadre, si conosce la suddivisione per continenti (12 europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche e altrettante africane e centroamericane, 1 proveniente dall'Oceania più un'altra del Paese organizzatore), si immagina il format (8 gruppi da 4 squadre, e poi eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale), si suppone che la prima edizione possa essere ospitata dagli Stati Uniti. Per il resto il nuovo mondiale per club deciso dalla Fifa, che partirà nel 2025, resta un mistero.

L'autorevole quotidiano inglese 'Times' avanza qualche ipotesi sulla scelta delle formazioni europee. Di certo ci saranno le 4 vincitrici della Champions League dal 2022 al 2025 (sicuro presente, quindi, il Real Madrid che ha vinto l'ultima edizione). E le altre 8? Nulla di certo, al momento, visto che sono in atto discussioni fra FIFA, UEFA e European Club Association, per discutere del sistema di selezione migliore. L'ipotesi più probabile, secondo il giornale inglese, sarebbe il ricorso alla posizione nel ranking Uefa. L’unica condizione è il tetto di due club per ogni Paese, ma nel conteggio delle 8 selezionate non entrano le squadre vincitrici della Champions League. Quindi la Spagna ha ancora potenzialmente due posti nonostante la presenza del Real.

Al momento le squadre che verrebbero scelte in base al ranking attuale sarebbero: Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Psg, Barcellona, Juventus e Ajax. Qualunque scelta è comunque destinata a far discutere visto che molti pensano sia più adatto affidarsi alle 4 vincitrici del quadriennio di tutte le coppe (Champions, Europa e Conference League), affidandosi al ranking solo nel caso in cui una o più squadre dovessero conquistare due o più trofei dal 2022 al 2025.