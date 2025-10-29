Real Madrid, Vinicius si scusa dopo il Clasico: "A volte la passione prende il sopravvento"

A tre giorni dal Clasico e dalla reazione scomposta nei confronti di Xabi Alonso al momento della sostituzione, in casa Real Madrid sono arrivate le scuse pubbliche di Vinicius Jr attraverso i suoi canali social. "Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clasico. Come ho già fatto personalmente durante l'allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente - ha scritto l'asso brasiliano -. A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno".