Calcio
Calcio estero
REAL MADRID

Real Madrid, Vinicius si scusa dopo il Clasico: "A volte la passione prende il sopravvento"

Attesa per il faccia a faccia con Xabi Alonso (che non viene menzionato), ma il caso sembra rientrato

di Redazione
29 Ott 2025 - 14:23
© Getty Images

© Getty Images

A tre giorni dal Clasico e dalla reazione scomposta nei confronti di Xabi Alonso al momento della sostituzione, in casa Real Madrid sono arrivate le scuse pubbliche di Vinicius Jr attraverso i suoi canali social. "Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clasico. Come ho già fatto personalmente durante l'allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente - ha scritto l'asso brasiliano -. A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno".

Leggi anche

Real Madrid, Vinicius e Xabi Alonso ai ferri corti: il brasiliano medita il clamoroso addio

Parole sicuramente sincere, ma quello che balza all'occhio è la mancata menzione di Xabi Alonso, con cui il rapporto è teso sin da inizio stagione. Vinicius, infatti, cita "tifosi, compagni di squadra, società e presidente" senza fare alcun riferimento, anche indiretto, all'allenatore spagnolo.

Resta da vedere se le scuse private e pubbliche di Vinicius risolveranno la questione per Xabi Alonso o se il suo sgarbo avrà conseguenze sportive nelle prossime partite. Quel che è certo è che il Real Madrid è dalla parte del suo allenatore e il rinnovo dell'attaccante con il contratto in scadenza nel 2027 è tutt'altro che scontato.

vinicius
real madrid
scuse

