Real Madrid umiliato e ora la panchina di Zidane è a rischio

Due titoli sfumati in 6 giorni. Può essere questa la sintesi dell'ultima settimana da brivido del Real Madrid. Prima la sconfitta in Supercoppa contro l'Athletic Bilbao, poi l'addio a un titolo potenziale come poteva essere la Coppa del Re per mano, poi, di una squadra di terza divisione: Alcoyano. Una figuraccia galattica (non propio degna appunto del nome dei Blancos) che potrebbe anche costare la panchina a Zinedine Zidane. Il tecnico francese, a fine gara, ha provato a minimizzare spiegando il concetto come normale nel gioco del calcio: "La verità è che ci abbiamo provato. I giocatori hanno dato tutto, abbiamo avuto l’occasione di segnare il secondo gol e quando poi non ci riesci succede quello che è successo a noi. E’ un momento difficile, siamo fuori dalla coppa. Io sono l’allenatore, la responsabilità è mia e me la assumo come sempre. I giocatori ci hanno provato: se avessimo segnato il secondo gol avremmo visto un’altra partita. Il calcio è questo. Non è un vergogna, sono cose accadono”. afp

. 'Marca' non ci gira tanto intorno: il ciclo di Zidane a Madrid "e' finito". Per 'Sport', "un'eliminazione che colloca il francese più fuori che dentro il club".

La società al momento non sembra intenzionata a cambi in panchina, anche perché, ricorda il quotidiano, l'esonero del tecnico, legato al Real fino al giugno 2022, costerebbe alle casse del club 40 milioni lordi a stagione. Il club, scrive ancora 'Marca', non punta a prendere subito decisioni drastiche, preferendo aspettare la fine della stagione per lanciare un nuovo Real senza alcuni degli attuali protagonisti". E lo stesso francese, d'altronde, "non intende dimettersi".

Ovviamente il destino di Zizou è legato dai prossimi risultati dei madrileni, attualmente in Liga a -4 dall'Atletico Madrid (che pero' ha due gare in meno) e prossimi avversari dell'Atalanta negli ottavi di Champions. Dall'Argentina, però, assicurano che Florentino Perez starebbe pensando al sostituto del francese: secondo Espn la scelta potrebbe ricadere su Marcelo Gallardo, attuale tecnico del River Plate.

