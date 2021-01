Coppa del Re: Real Madrid fuori a sorpresa, il piccolo Alcoyano vince in dieci ai supplementari!

SPAGNA

Vittima illustre, anzi illustrissima nei sedicesimi di Coppa del Re: il Real Madrid è fuori dalla competizione dopo la sconfitta ai supplementari contro l’Alcoyano, squadra di terza serie. Ai merengues non basta il gol di Militao, che illude gli uomini di Zinedine Zidane al 45’: Solbes pareggia all’80’ e, nonostante il rosso a Ramon Lopez al 110’, Juanan Casanova realizza al 115' la rete che vale l’incredibile qualificazione.

ALCOYANO-REAL MADRID 2-1 dts

Chi se l’aspettava, è proprio il caso di dire: il Real Madrid esce con le ossa rotte dall’Estadio El Collao di Alcoy, cittadina della Comunità Valenciana, alla fine di una partita dall’andamento surreale che determina un’eliminazione ai sedicesimi di Copa del Rey che ha del clamoroso. Che il match sia complicato si vede già dall’inizio: i Blancos, imbottiti di riserve, faticano a superare la resistenza della squadra di casa, ordinata e precisa in fase difensiva, pur piuttosto deficitaria in quella d’attacco. Tutto sembra però tornare alla normalità al tramonto del primo tempo, quando Eder Militao svetta di testa su cross di Marcelo e insacca alle spalle di Figueras. Nella ripresa, però, l’atteggiamento degli uomini di Zidane è quello della squadra che non ha bisogno di spingere ulteriormente per portare a casa il risultato. E il Real paga pesantemente questa sorta di indolenza sportiva all’80’, quando Josè Solbes segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ramon Lopez. Si va quindi ai supplementari con l’inerzia a favore dell’Alcoyano, mentre il Real manda in campo Asensio, Hazard e Kroos nel tentativo di evitare il flop. Tutto sembra girare a favore delle merengues al 110’, quando Lopez lascia i padroni di casa in dieci per il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti, ma cinque minuti dopo arriva l’incredibile rete del 2-1: a firmarla, alla fine di una splendida azione in contropiede, è Junan Casanova, che raccoglie al volo il cross di Diakité e supera Lunin. Il Real, sotto shock, non riesce a reagire: al triplice fischio la disfatta è servita.

CORDOBA-REAL SOCIEDAD 0-2

Chi, invece, rispetta ampiamente il pronostico è la squadra allenata da Manolo Alguacil, pur emergendo solo alla distanza contro un Cordoba (squadra di Segunda B, proprio come l’Alcoyano) capace di resistere 57 minuti prima di concedere il gol del vantaggio a Willian Josè, bravo a segnare in spaccata sul cross dalla tre quarti di Roberto Lopez. I Txuri-urdin rischiano comunque pochissimo (solo un tiro in porta in tutto il match per gli avversari, che schierano nella ripresa l’ex Sampdoria e Brescia Federico Piovaccari) e raddoppiano all’84’ ancora con Willian Josè: il suo tiro dalla distanza è imparabile per Frias e sigilla definitivamente la qualificazione agli ottavi dei baschi.