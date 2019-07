Real, sorriso di Bale all'indirizzo di Zidane durante la disfatta con l'Atletico

Non è passato inosservato in Spagna e sui social l'atteggiamento di Gareth Bale nel corso del derby di ICC tra il Real e l'Atletico. Sul punteggio di 7-1 per i colchoneros il gallese, sul piede di partenza, ha rivolto lo sguardo verso Zinedine Zidane e ha sorriso. Un sorriso beffardo che sa di vendetta per essere stato 'scaricato' dal tecnico francese. L'attaccante è infatti destinato a lasciare la Spagna per andare in Cina dove lo Jiangsu Suning lo ricoprirà d'oro (ingaggio di 22 milioni a stagione). Peraltro l'ex Tottenham era apparso già sorridente - a differenza dei suoi compagni, scuri in volto per il pesante passivo - poco prima di fare il suo ingresso in campo quando la squadra di Simeone stava vincendo 6-1.