Dalla Spagna: Bale va in Cina allo Jiangsu Suning

Scaricato ufficialmente da Zinedine Zidane, l'avventura di Gareth Bale al Real Madrid è ormai agli sgoccioli e in Spagna non hanno dubbi che il futuro dell'attaccante gallese sarà in Cina. Secondo il quotidiano 'Marca', vicino alle questioni madridiste, l'ex Tottenham avrebbe trovato l'accordo con lo Jiangsu Suning. Il club cinese garantirà al giocatore uno stipendio da 22 milioni di euro netti all'anno per le prossime tre stagioni.