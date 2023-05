Liga: Rodrygo rimonta il Siviglia, Real vicino al secondo posto

spagna

La doppietta del brasiliano vale il 2-1 al Sanchez-Pizjuan. Andalusi ko prima della finale di Europa League con la Roma

© Getty Images La penultima giornata di Liga si apre con la vittoria per 2-1 del Real Madrid sul Siviglia, prossimo avversario della Roma nella finale di Europa League. Al Sanchez-Pizjuan, Rafa Mir (3') porta subito in vantaggio gli andalusi, ma a garantire la rimonta ad Ancelotti ci pensa Rodrygo, a segno con una doppietta tra il 29' e il 69'. Con questa vittoria, i blancos sono ad un passo dal blindare il secondo posto in campionato.

Buone notizie per la Roma in vista della finale di Europa League di Budapest: il Siviglia è decisamente vulnerabile. Al Sanchez-Pizjuan, infatti, il Real Madrid si impone 2-1 e in rimonta sugli andalusi, che partono bene ma crollano sotto i colpi di Rodrygo. Al 3', infatti, Gil tira e colpisce Militao, ma la deviazione diventa vincente per Mir, che con il sinistro la mette sotto l'incrocio. Gli ospiti, senza Benzema e Vinicius, riescono però a trovare in Rodrygo il suo principale trascinatore. Il brasiliano, infatti, segna il pareggio al 29' su punizione, mettendo la palla all'angolino basso e beffando Bounou. Prima dell'intervallo c'è da registrare anche un palo di Lamela, che sfiora il 2-1 per il Siviglia.

Nella ripresa, ancora Rodrygo va vicino al gol nel secondo tempo, ma partendo da posizione di fuorigioco. L'attaccante verdeoro, però, non può sbagliare al 70' quando Modric trova un filtrante geniale: un paio di finte e palla all'angolino per il 2-1. Il Siviglia prova ad attaccare ma non riesce a trovare il pareggio e nel finale rimedia anche l'espulsione di Acuña. Adesso, gli uomini di Mendilibar rischiano di allontanarsi definitivamente da un piazzamento nelle Coppe. A questo punto, la finale di Europa League diventa ancora più importante per gli andalusi, per non restare senza competizioni internazionali. Il Real, invece, vola momentaneamente a +4 sull'Atletico ed è ad un passo dal blindare il secondo posto: basterà battere il Bilbao all'ultima giornata, se l'Atletico dovesse superare la Real Sociedad.

Vedi anche Europa League Siviglia, Monchi ritrova il passato: "Alla Roma ho sbagliato, sognavo di incontrarla in finale"