Liga: il Real Madrid pareggia nell'ultima di Kroos al Bernabeu

spagna

I merengues chiudono il campionato con lo 0-0 contro il Betis, che non ha effetti sulla classifica. Vince 1-0, invece, l'Athletic Bilbao

© Getty Images La Liga ha già emesso tutti i verdetti e, nella 38a giornata, vede il Real Madrid fermarsi sullo 0-0 contro il Betis. I merengues non riescono a sfondare e, negli ultimi minuti, concedono il pasillo de honor a Toni Kroos: il tedesco si ritirerà dopo gli Europei e viene omaggiato dal Bernabeu. Nelle altre gare esultano l'Athletic Bilbao e l'Atletico Madrid: 2-0 alla Real Sociedad. L'Almeria ne fa sei al Cadice, pari tra Villarreal e Osasuna (1-1).

REAL MADRID-BETIS 0-0

Il Real Madrid prosegue nella sua striscia d'imbattibilità contro il Betis (otto gare) e chiude la sua stagione nella Liga con un pareggio. Finisce 0-0 nell'ultima al Bernabeu di Toni Kroos che, come Luka Modric (in scadenza e dal futuro incerto), si vede tributare un pasillo de honor dallo stadio madridista. Sul campo il match, che mette di fronte i campioni della Liga e una squadra già certa del settimo posto e della qualificazione alla Conference, non ha particolari picchi d'emozione o di tensione. Ancelotti la gioca coi titolarissimi contro un Betis decimato dagli infortuni (12 assenze), che schiera una formazione decimata e si vede annullare la rete del potenziale vantaggio. Nella ripresa vincono le emozioni legate all'addio di Kroos, che si ritirerà dopo gli Europei e saluta il Bernabeu (al pari di Nacho) in lacrime e tra gli applausi. Ancelotti chiude il suo campionato con 95 punti, il Betis termina settimo a quota 57.

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 0-2

Dopo il clamoroso tonfo nella penultima giornata, l'Atletico Madrid si riscatta e domina contro una Real Sociedad già certa della qualificazione alla prossima Europa League e del sesto posto. Simeone e i suoi mettono subito le cose in chiaro, passando dopo nove minuti con Samuel Lino e limitandosi a gestire da qui in poi. I txuri-urdin inseguono il pari ma, nonostante un finale in superiorità numerica (espulso Saul), non riescono a pareggiare. L'Atletico ha così buon gioco per raddoppiare al 93', con la rete siglata da Reinildo Mandava. Il campionato del Cholo si chiude col quarto posto a quota 76 punti e la Champions League, mentre la Real chiude sesta a quota 60.

RAYO VALLECANO-ATHLETIC BILBAO 0-1

Si chiude con un successo esterno la stagione dell'Athletic Bilbao, vincitore della Copa del Rey che si sarebbe ugualmente qualificato all'Europa League col quinto posto in campionato. I baschi controllano il gioco contro il Rayo Vallecano, che arriva a questa gara senza più il rischio-retrocessione e con molta voglia di far esultare l'Estadio de Vallecas, ma non ci riesce. La rete decisiva porta la firma di Nico Williams, che fa esplodere il pubblico ospite al 67'. Inutili gli sforzi del Rayo, che chiude così la sua stagione in 16a posizione con 38 punti. L'Athletic invece sale a quota 68.

OSASUNA-VILLARREAL 1-1

Dopo aver sconfitto l'Atletico Madrid con un netto 4-1 nello scorso turno, all'Osasuna non riesce il bis. La formazione guidata da Arrasate, al passo d'addio e forte candidato (con Garcia Pimienta) per la panchina del Siviglia, sogna dopo la rete di Ante Budimir alla mezz'ora, ma vede sfumare il suo successo nel secondo tempo. L'uomo che spegne i sogni di gloria dei padroni di casa è il veterano Morales, che pareggia i giochi al 65'. Il Villarreal termina così la sua stagione all'ottavo posto con 53 punti e fuori dalle coppe, nonostante il buon subentro di Marcelino. L'Osasuna, invece, aggancia (per ora) l'Alaves di Samu Omorodion al decimo posto con 45 punti.

ALMERIA-CADICE 6-1

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione del Cadice che, dopo aver pianto per la retrocessione nello scorso turno, viene travolto in rimonta dall'Almeria: 6-1 a favore dell'ultima in classifica. La sfida sembra mettersi sui binari giusti quando Ocampo la sblocca alla mezz'ora, ma nella ripresa il Cadice esce completamente dalla partita. Fatale il tris nell'arco di nove minuti, con l'uno-due firmato da Melero (48') e Arribas (51) prima dell'autorete di Zaldua (57') che chiude i giochi. Da qui in poi gli ospiti non ci sono più e l'Almeria di Luka Romero dilaga: il colombiano Luis Suarez firma una doppietta (65' e 71') e viene imitato da Arribas, che chiude i giochi al 61'. I biancorossi agganciano così il Granada, travolto ieri dal Girona (7-0) a quota 21 punti. Due squadre terminano la Liga all'ultimo posto alle spalle del Cadice, che chiude a quota 33.