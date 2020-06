Real Madrid infuriato con Jovic: barbecue in casa nonostante l'infortunio

GAFFE SOCIAL

Luka Jovic ancora nella bufera in casa Real Madrid, L'attaccante serbo, pagato 60 milioni la scorsa estate ma già finito sul mercato dopo una stagione deludente (piace a Milan e Napoli), ha infatti pubblicato (e poco dopo rimosso) una foto sul proprio profilo Instagram che ha fatto infuriare i dirigenti dei Blancos: l'ex Eintracht partecipava a un barbecue in casa propria nonostante l'infortunio al piede.

L'atteggiamento del serbo, che è in piedi e appoggia sul piede fratturato poco meno di un mese fa durante il lockdown dopo essere stato denunciato per aver violato la quarantena a inizio marzo, è stato giudicato molto poco professionale dal club di Florentino Perez. Inoltre, i calciatori del Real Madrid sono sottoposti in questo periodo di ripresa degli allenamenti a una dieta molto rigida, che quasi sicuramente non prevede il cibo cucinato dagli amici di Jovic. L'ennesimo autogol di una stagione difficile per il serbo, che probabilmente in estate saluterà i Blancos.