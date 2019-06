Real Madrid, Ceballos replica a Zidane: "Anche io non voglio più lavorare con te"

17/06/2019

Con ogni probabilità non ci sarà spazio per Dani Ceballos nel nuovo Real Madrid in costruzione. Il centrocampista offensivo, al momento impegnato con la nazionale spagnola nell'Europeo Under 21 e domenica a segno proprio contro l'Italia, sarebbe ai ferri corti con Zinedine Zidane. Come riferito da As, nei giorni scorsi il tecnico francese ha comunicato al giocatore che non rientrava più nei piani tecnici e la replica sarebbe stata immediata: "Non c'è problema, anche io non voglio più lavorare con te".