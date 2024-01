Real Madrid, Ancelotti: "Contatti col Brasile, ma alla fine è andata come volevo"

REAL MADRID

Il tecnico dei Blancos dopo il rinnovo di contratto: "Confermo che questa sarà la mia ultima panchina, anche se non so ancora per quanto"

Carlo Ancelotti è tornato a parlare delle scelte riguardanti il suo futuro dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto col Real Madrid fino al 2026: "Ho avuto contatti con il presidente della Cbf e voglio ringraziare Ednaldo Rodrigues, il cui interesse mi ha fatto sentire orgoglioso, ma tutto dipendeva da come si mettevano le cose col Real Madrid - ha sottolineato il tecnico italiano in conferenza stampa, alla vigilia del match col Maiorca -. Sono riconoscente, ma alla fine le cose sono andate come volevo".

Ancelotti ha poi ribadito che il Real sarà l'ultima squadra che allenerà in carriera: "Sarà la mia ultima panchina, lo confermo, anche se non so fino a quando ci resterò. Potrei esserci ancora dopo il 2026, dipende dai risultati... Quindi spero di esserci anche nel 2027 e nel 2028".

La firma sul contratto, stando alle sue parole, non è stata frutto di una trattativa particolarmente complessa: "È stato tutto molto semplice, sono molto soddisfatto. Sono felice di continuare come allenatore del Real e mi inorgoglisce il fatto che il club abbia voluto continuare con me. Ho sempre detto che non avevo fretta per il rinnovo, ma se la società ha scelto di farlo a metà stagione è perché probabilmente è contenta del lavoro che stiamo facendo tutti insieme e vuole continuare. Qui quel che conta è vincere le partite ed è quello che cercheremo di fare dopo questo rinnovo".