Real, effetto Mbappé: store subito in tilt per la maglia numero 9

Kylian Mbappé non è stato ancora presentato ufficialmente e non ha ancora messo piede in campo con la maglia del Real, ma l'effetto del suo arrivo a Madrid si è già fatto sentire sullo store delle Merengues. Nel giro di poche ore dal lancio, la maglia del fenomeno francese è andata a ruba e il negozio online è andato letteralmente in tilt per le troppe richieste. Un boom di proporzioni inaspettate che ha sorpreso anche gli esperti di marketing del Real, costretti poi a pubblicare sul sito un avviso che annuncia pesanti ritardi nelle consegne della numero 9 dei Blancos.