Real Madrid, nuovi numeri di maglia: Mbappé col 9, Valverde eredita l'8 di Kroos. Cambiano Camavinga, Tchouameni e Arda Guler

Il Real Madrid ha ufficializzato i nuovi numeri di maglia per la stagione 2024/25 e la curiosità era tutta per la scelta di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, vero colpo dell'estate 2024 che verrà presentato il 16 luglio, ha scelto di vestire la "camiseta" numero 9. Quella dell'ex Psg però non sarà l'unica novità: i connazionali Camavinga e Tchouameni hanno deciso di passare rispettivamente al 6 e al 14, mentre Arda Guler e Vallejo vestiranno il 15 e il 18. Ufficiale anche il passaggio di consegne della maglia numero 8 da Toni Kroos e Federico Valverde.