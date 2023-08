Real, Arda Guler deve operarsi al ginocchio: un mese e mezzo di stop

REAL MADRID

Il 18enne turco preso dal Fenerbahce si era infortunato in allenamento nella tournée negli Usa

© Getty Images Arda Guler deve operarsi al ginocchio. Lo riporta Theathletic.com, spiegando che la decisione è stata presa dopo diversi consulti medici e alcuni tentativi di recuperare la situazione con terapie conservative. Arrivato questa estate dal Fenerbahce, il 18enne ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio destro in allenamento durante la tournée precampionato negli Usa e dal 21 luglio non ha più potuto né allenarsi, né giocare con la squadra.

Vedi anche Calcio estero Real Madrid, gaffe di Güler alla sua presentazione: l'imbarazzo di Perez

In un primo momento la situazione del classe 2005 sembrava legata soltanto a un sovraccarico dell'articolazione, ma poi il Real ha comunicato la reale entità dell'infortunio. Problema che i trattamenti a cui è stato sottoposto il calciatore non hanno risolto, costringendo lo staff medico dei Blancos a cambiare programmi. Secondo quanto trapela dalla Spagna, Guler dovrebbe essere operato a Madrid dal famoso dottor Manuel Leyes, lo stesso che ha già operato Sergio Ramos nel 2021, Marco Asensio nel 2019 e Luka Modric nel 2016.

Vedi anche Calcio estero Real Madrid, gaffe di Güler alla sua presentazione: l'imbarazzo di Perez

Ancora da stabilire i tempi di recupero del giocatore. Stando sempre a Theathletic.com, il giovane talento dovrà comunque restare fermo almeno un mese e mezzo per riprendersi dall'intervento e iniziare la riabilitazione. Una brutta notizia per Carlo Ancelotti, che in questo avvio di stagione non potrà contare sicuramente sul turco.