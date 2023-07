Real Madrid, gaffe di Güler alla sua presentazione: l'imbarazzo di Perez

Comincia con una divertente gaffe l'avventura di Arda Güler al Real Madrid. Il giovane talento turco, acquistato per 20 milioni dal Fenerbahce, è stato infatti protagonista di un curioso siparietto con Florentino Perez durante la sua presentazione: dopo aver sentito il suo nome nell'auricolare con la traduzione, Güler si è alzato di scatto avvicinandosi al presidente del club, nonostante il discorso di quest'ultimo non fosse ancora finito. Perez ha provato a invitarlo a rimanere a posto, ma senza successo e ha così concluso il suo intervento con il giovane calciatore al suo fianco, in attesa e con uno sguardo un po' perplesso. Il video ha subito fatto il giro del web, suscitando l'ilarità dei tifosi del Real, che naturalmente hanno compreso l'emozione e l'hanno incoraggiato.