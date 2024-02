Real, Ancelotti risponde a Xavi: "Non mi abbasso a questo livello"

"Sono un professionista e come professionista non mi voglio abbassare questo livello per rispetto del calcio spagnolo". Così, alla vigilia del terzo derby in pochi giorni dopo quelli in Supercoppa e Coppa del Re, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida all'Atletico Madrid, in risposta a una domanda relativa alle dichiarazioni dell'allenatore del Barcellona, Xavi, che aveva parlato di "campionato alterato" per gli errori arbitrali contro l'Almeria.