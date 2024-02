Bellingham a Greenwood: "Sei uno stupratore". Il Getafe chiede un'inchiesta

FRASE SHOCK

Scoppia il caso nella Liga: chiesta la perizia della lettura labiale

© Getty Images Scoppia la polemica nella Liga. Sul banco degli imputati finisce Jude Bellingham che, nel corso di Getafe-Real Madrid (0-2), avrebbe pesantemente insultato il connazionale Mason Greenwood definendolo "uno stupratore". Stando a quanto a quanto riferisce Cadena SER, il Getafe ha chiesto al delegato della Liga che il commento fosse inserito nel referto arbitrale e che si indaghi sulla vicenda. L'episodio sta avendo un significativo eco mediatica. Sui social è diventato virale il video incriminato che documenterebbe quanto accaduto. Sarà la perizia della lettura labiale a pronunciarsi, se possibile, su quanto affermato dal fuoriclasse inglese.

Se fosse dimostrato che Bellingham ha insultato Greenwood, sarà la Federcalcio spagnola a essere incaricata di punire il calciatore, poiché LaLiga non ha capacità sanzionatoria. Al momento la RFEF non ha ricevuto alcuna lamentela nei confronti del calciatore del Real Madrid.

La vicenda giudiziaria di Greenwood - Greenwood è stato accusato nel gennaio 2022 di aggressione e tentato stupro da parte della sua compagna, l'influencer Harriet Robson, ed è stato arrestato, prima di essere lasciato libero su cauzione. Il suo ex club, il Manchester United, lo ha prontamente sospeso e messo fuori rosa. Poi, un secondo arresto per violazione della libertà vigilata. Le prime accuse al calciatore non hanno avuto seguito: Robson le aveva ritirate dopo che il principale testimone dell'accusa aveva scelto di non testimoniare più ed erano emerse diverse prove a sua discolpa. Il pm che si occupava del caso aveva ammesso che "non c'era più una prospettiva realistica di condanna. In queste circostanze abbiamo il dovere di fermare il caso".

