Razzismo in Ligue 1: Dijon-Amiens interrotta per ululati razzisti verso Gouano

12/04/2019

Tutto il mondo è paese e, purtroppo, gli idioti sono ovunque in tribuna. L'anticipo di Ligue 1 tra Dijon e Amiens, un vero e proprio scontro salvezza, è stato interrotto per qualche minuto intorno al minuto 80 per gli ululati razzisti dei tifosi del Dijon verso Prince Gouano dell'Amiens. Il difensore centrale ha chiesto all'arbitro di interrompere la partita prima di essere fermato dalla sicurezza mentre stava per andare ad affrontare i tifosi avversari rei di avergli rivolto il verso della scimmia. Una volta sotto la curva dei tifosi, accompagnato dall'olè degli stessi all'uscita del campo, gli è stato chiesto di indicare il settore e i tifosi protagonisti del vile gesto.



Dopo qualche minuto di stop, la partita è ripresa ma lo 0-0 non si è sbloccato nonostante l'espulsione - doppio giallo, il secondo per simulazione - di Eddy Gnahoré, giocatore in prestito dal Palermo all'Amiens.