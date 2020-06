Rashford: riconoscente a governo Londra "ma non basta"

PASTI GRATIS AI BAMBINI

Dopo aver convinto il governo britannico ad estendere all'estate il programma di aiuti finanziari per i bambini svantaggiati, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford ora promette che continuerà il suo impegno per la causa. Ieri, sotto la pressione della campagna lanciata del nazionale inglese, 22 anni, il governo britannico aveva deciso di estendere il programma di fornitura di pasti gratuiti ai bambini svantaggiati, istituito durante il lockdown di scuole e mense.

"Ho parlato con Marcus Rashford e mi sono congratulato con lui per la sua campagna (...) Lo ringrazio per quello che ha fatto. Penso che abbia ragione ad attirare l'attenzione su questo problema", ha affermato il primo ministro Boris Johnson durante una conferenza stampa. Rashford si è detto "riconoscente" per la creazione di un fondo alimentare per un importo di circa 120 milioni di sterline (133 milioni di euro) che sarà attivo fino all'inizio del prossimo anno scolastico. Ma "non voglio che questa sia la fine (del mio impegno), perché devono essere prese altre misure", ha detto alla BBC.

"Le persone lottano tutto l'anno per il cibo, quindi dobbiamo capire la loro situazione e come aiutarle al meglio", ha aggiunto. La campagna sostenuta da Rashford, partita nel momento in cui i calciatori rifiutavano di tagliarsi gli ingaggi, ha raccolto 20 milioni di sterline (22,3 milioni di euro) in donazioni alimentari e in denaro, che dovrebbero consentire di servire 3 milioni di pasti a famiglie svantaggiate attraverso l'associazione FareShare che combatte lo spreco alimentare e la malnutrizione.