Ramsey ko, addio anticipato all'Arsenal: "Grazie di tutto". La Juve lo aspetta

01/05/2019

Addio anticipato all'Arsenal per Aaron Ramsey, che il prossimo anno giocherà nella Juve, con cui ha firmato un contratto fino al 2023. Il centrocampista gallese è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko fino a fine stagione. "Mi rattrista dire che la partita contro il Napoli è stata la mia ultima partita con la maglia dell'Arsenal - il messaggio di Ramsey su Instagram - È stato un viaggio, dentro e fuori dal campo, e sono successe tante cose in 11 anni. Ero un ragazzino quando sono arrivato e me ne vado da un uomo".

"Sono davvero deluso di non giocare fino alla fine e dare tutto per il club mentre sono ancora un suo giocatore - ha proseguito Ramsey nella sua lettera aperta su Instagram - Sfortunatamente non dioende da me ma volevo dire grazie ai tifosi per il loro supporto... Me ne vado da un uomo, marito, padre di tre ragazzi e pieno di orgoglio e bei ricordi di cui farò tesoro. Sarà emozionante questo fine settimana - la mia ultima partita a casa. Non vedo l'ora di vedervi lì e di ringraziare di nuovo tutti dal profondo del mio cuore per tutto #arsenal #lastgame".