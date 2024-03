Quincy Promes, ancora tu: scappa da un incidente, arrestato in aeroporto

© Getty Images

Non c'è pace per Quincy Promes. L'attaccante dello Spartak Mosca, sul quale pendono già due sentenze definitive, rispettivamente a 18 mesi di reclusione per aver accoltellato un suo cugino e a 6 anni di carcere per aver trafficato oltre 1300 kg di cocaina, è stato arrestato in quel di Dubai dove era in ritiro con il suo club. Il motivo? Il 32enne, riferiscono i media russi, sarebbe stato protagonista di un incidente stradale dal quale poi sarebbe scappato. Fermato in aeroporto, l'attaccante è ora al centro di una trattativa tra Emirati Arabi e Olanda: quest'ultima avrebbe formalmente avanzato richiesta per l'estradizione.