Quasi impossibile arrivare a Morata: il Barça punta tutto su Aubameyang

DALLA SPAGNA

Il veto dell'Atletico Madrid al passaggio in blaugrana ha reso molto complicata l'operazione per l'attaccante. I catalani si stanno muovendo per il giocatore dell'Arsenal

Nemmeno l'incontro tra l'agente Juanma Lopez e l'Atletico Madrid è riuscito a sbloccare il passaggio di Morata al Barcellona. I "colchoneros" sono irremovibili: non vogliono rinforzare una diretta concorrente nella Liga per l'accesso in Champions League. Ecco perché la Juve sembra ormai "rassegnata" a non cedere Morata. Una possibilità che comunque fa felice Max Allegri, visto che si tiene volentieri un attaccante che può essere una più che valida alternativa a Vlahovic e Dybala. Getty Images

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona ha già individuato l'alternativa all'attaccante bianconero. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal. Il giocatore, che non trova spazio tra i titolari nella squadra di Arteta, sarebbe felice di trasferirsi in Spagna ma tutto dipende dal fatto che i catalani riescano o meno a vendere Dembelé. In casa Juve, invece, con Morata ancora in rosa, è eccessivo il numero degli attaccanti. Ecco perché è molto probabile il prestito di Kaio Jorge. Il gioiellino brasiliano ha richieste dall'estero (Granada) ma Allegri preferirebbe fargli fare qualche mese di esperienza nel campionato italiano. La squadra che ha maggiori possibilità, al momento, è la Salernitana.