Qualificazioni Mondiali 2022: il Perù stende la Colombia e si riprende il quarto posto

Nelle qualificazioni del Sud America ai Mondiali 2022, il Perù trova un fondamentale blitz per 1-0 in casa della Colombia. A Barranquilla, la Blanquirroja vince grazie al gol all'85' di Flores, che riceve in verticale da Cueva e brucia Ospina sul primo palo. Gli uomini di Gareca salgono così a 20 punti, riprendendosi il quarto posto a +1 sull'Uruguay e lasciando i Cafeteros a quota 17 dopo il sesto turno senza vittorie.