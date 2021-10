Psg, Wijnaldum non trova spazio: "Situazione nuova e difficile, non sono del tutto felice"

lo sfogo

Il centrocampista olandese: "Non me lo aspettavo ma questo è il calcio e io sono un combattente: risolverò la situazione"

Undici presenze per un totale di 502 minuti, zero gol e zero assist: inizio di stagione difficile al Paris Saint-Germain per Georginio Wijnaldum, che dal ritiro della nazionale olandese ha espresso il proprio malcontento. "Ero davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e poi è successo (di giocare poco, ndr)... Una situazione nuova per me, è difficile: non posso dire di essere totalmente felice perché non è ciò che mi aspettavo".

Il 30enne olandese in estate è passato a parametro zero dal Liverpool al Psg (firmando un contratto da dieci milioni all'anno), dopo essere stato cercato dall'Inter. "Il calcio è anche questo - spiega a NOS - e dovrò imparare ad affrontare questi momenti lavorando sodo per risolvere la situazione. Sono un combattente e devo restare positivo. Negli ultimi anni avevo giocato molto, trovando un ottimo stato di forma e facendo anche bene".

Un po' la stessa situazione che sta vivendo Donnarumma, che solo recentemente aveva trovato spazio giocando nelle ultime due partite contro Manchester City e Rennes visto che prima Pochettino gli aveva preferito Navas. Ma le dichiarazioni al riguardo dell'ex Milan erano state decisamente più distensive: "Sono venuto al Psg per giocare ma all'inizio è normale che non capiti. Non c'è nessun problema e sono sicuro che tutto andrà alla grande".