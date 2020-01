PSG, Wanda Nara: "Io rovina della carriera di Icardi? I fatti dicono altro"

PARLA LA MANAGER

Wanda Nara và all'attacco dei critici e rivendica il suo ruolo nei recenti successi di Mauro Icardi, protagonista assoluto della prima parte di stagione con il Paris Saint Germain (14 gol in 17 presenze tra Ligue 1 e Champions): "A volte sono stata additata come pazza, qualcuno ha persino detto che sono la rovina della carriera di Mauro - ha detto la showgirl argentina in un'intervista al settimanale Grazia - Le mie decisioni però, anche quelle impopolari, alla fine mi hanno dato ragione". Wanda Nara, i colori dell'estate alle Maldive instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram "I colori in estate sono più belli" scrive Wanda Nara su Instagram, direttamente dalle Maldive dove sta passando le vacanze natalizie. Colori che apprezzano anche i follower viste le foto della moglie-agente di Mauro Icardi (e opinionista a Tiki Taka).





instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram Ultime gallery Vedi tutte

Wanda, che a breve inizierà la sua nuova avventura come opinionista al Grande Fratello Vip, ha voluto anche sottolineare orgogliosamente come sia stata lei l'unica vera fautrice delle proprie fortune: “Sono fatta così. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo”. E a proposito di come sta andando il suo rapporto con il marito racconta: “Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile”.