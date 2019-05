Psg nei guai: Mbappè fermato 3 turni, Neymar rischia una maxi-squalifica

03/05/2019

Nonostante il campionato francese sia già stato messo in bacheca con diverse giornate di anticipo, in casa Psg è caos totale. I campioni di Francia stanno ottenendo risultati molto deludenti e alcuni giocatori sono finiti nel mirino della critica per comportamenti che con il campo hanno poco a che fare. In particolare i parigini rischiano di pagare carissima la finale di Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes, quando più della vittoria dei rossoneri in rimonta hanno fatto scalpore gli atteggiamenti di Mbappé e Neymar.