Psg, Mbappé: "Grazie Real Madrid, sarò il primo tifoso nella finale di Champions League"

dopo il rinnovo

L'attaccante francese: "Ringrazio Florentino Perez e comprendo la delusione per la mia decisione"

"Sin da quando ero piccolo, ho costruito un percorso verso le vette, qualunque esse siano". Così in un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Kylian Mbappé ha parlato della sua decisione di restare al Paris Saint-Germain piuttosto che andare al Real Madrid. L'attaccante francese non nasconde le sue ambizioni. Prima di ringraziare Nasser Al-Khelaïfi e i tifosi parigini, Mbappe' ha spiegato la sua scelta di restare. "Sono convinto che qui posso continuare a crescere all'interno di un club che si dà tutti i mezzi per raggiungere le vette. Sono molto felice di poter continuare a crescere in Francia, il paese che mi ha visto nascere e prosperare. E questo mi dà l'opportunità di perseguire i miei sogni", ha aggiunto. © Getty Images

Mbappé ha avuto anche una parola per il Real Madrid e Florentino Perez, a cui ha voltato le spalle. "Vorrei anche ringraziare sinceramente il Real Madrid e il suo presidente. Riconosco la fortuna e il privilegio di essere desiderato da una così grande istituzione. Non ho dubbi sulla loro delusione, che è all'altezza della mia esitazione. Sarò il loro primo tifoso per la finale di Champions League, a Parigi. Casa mia", ha concluso.