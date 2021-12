PSG, Leonardo: "Ibrahimovic si era proposto come ds? Fastidioso, meglio il silenzio"

psg

Il direttore sportivo sul retroscena svelato dallo svedese: "Lo conosco bene, posso capire le sue intenzioni"

Recentemente Zlatan Ibrahimovic, nel suo libro autobiografico, ha svelato di essersi proposto come direttore sportivo del Paris-Saint Germain: "Se non rinnovo col Milan, torno a Parigi e ripristinerò l'ordine nella tua squadra" le parole dette a Nasser Al-Khelaifi che, secondo lo svedese, avrebbe reagito ridendo ma non dicendo no. Ora è arrivato il turno dell'attuale ds dei parigini, Leonardo, che ha replicato così: "Il silenzio è la risposta giusta". Getty Images

"Una cosa fastidiosa, anche se non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan, che tra l'altro conosco bene: non sono il tipo che gli risponde a mezzo stampa. Non voglio rispondergli: il silenzio è la risposta migliore" ha detto il brasiliano.