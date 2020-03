Psg, Keylor Navas lascia Parigi con un volo da 200mila dollari

PSG

Anche in Francia la pandemia coronavirus sta costringendo tutti a restare a casa e i calciatori non fanno eccezione, ma anche al Psg, come successo da noi con la Juve, molti giocatori hanno comunque lasciato le rispettive città, con il permesso del club, per fare ritorno a casa dalle famiglie. Dopo Neymar, Thiago Silva e Cavani, tornati rispettivamente in Brasile e Uruguay, anche Keylor Navas non ha resistito alla tentazione di tornare in patria e per farlo non ha davvero badato a spese. Douglas Costa se la spassa in Brasile

Nel bel mezzo della pandemia, con quasi tutti i voli bloccati, l'ex porteire del Real Madrid avrebbe infatti speso la bellezza di 200mila dollari (circa 180mila euro) per poter riabbracciare i suoi cari in Costa Rica. A riportarlo è ESPN, che spiega che il numero uno avrebbe noleggiato un volo privato la notte del 27 marzo per raggiungere San Josè con i suoi tre figli piccoli e la moglie. Navas e la sua famiglia dovranno ora rimanere 14 giorni nel territorio nazionale della Costa Rica, come stabilito dall’OMS per preservarsi da un possibile contagio.

