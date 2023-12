Psg, il fondo Arctos entra in società: 531 milioni di euro per il 12.5%

L'AFFARE

La cessione non impatterà la gestione del club valutato 4,25 miliardi di euro. Lo ha annunciato QSI

© Getty Images Il Psg ha ceduto una quota di minoranza al fondo americano Arctos dando seguito alle anticipazioni di qualche mese prima di Nasser Al-Khelaifi di voler trovare acquirenti e collaborazioni internazionali. La Qatar Sports Investments (QSI) ha annunciato questa nuova partnership con la Arctos che non influenzerà le questioni sportive del club né il potere decisionale sul Psg. Il fondo americano acquisirà il 12.5% del club per un contributo di 531 milioni di euro.

Con questa quota, il valore complessivo dato alla società Psg è di 4,25 miliardi di euro.

"Questa partnership costituirà la base della prossima fase di crescita globale del PSG e guiderà i successi calcistici e commerciali del club", spiega il club parigino. Il fondo di investimento QSI ha acquistato il PSG nel 2011 dal precedente proprietario Colony Capital, con il club valutato all'epoca 70 milioni di euro.

QUALI SONO GLI INTERESSI DI ARCTOS PARTNERS

Arctos Partners, con sede a Dallas, è stata fondata nel 2019 e ha interessi in diverse organizzazioni sportive professionistiche in tutto il mondo come MLB (Major League Baseball), NBA (North American Basketball League), MLS (Major League Soccer), NHL (la North American Ice Hockey League), Formula 1 e in diverse squadre di calcio in Europa.