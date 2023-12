Eca, Al-Khelaifi apre al ritorno della Juve: il club bianconero smentisce

IL CASO

Il numero uno dell'Associazione dei club europei: "Mi ha chiamato Elkann". Un portavoce della società: "Al momento nessuna valutazione su un possibile rientro"

© Getty Images Nasser Al-Khelaifi apre a un ritorno della Juve nell'Eca. E lo fa senza usare giri di parole e svelando un riavvicinamento col club bianconero. "Mi ha chiamato John Elkann e penso che vogliano tornare - ha raccontato alla Reuters il patron del Psg a margine di una riunione del consiglio dell'ECA a Copenaghen -. Se interrompono ciò per cui stanno cercando di combattere, che ritengo sia un progetto stupido, sono sempre i benvenuti". A stretto giro di posta però è subito arrivata una precisazione del club bianconero in direzione opposta. "La Juventus non sta valutando la possibilità di rientrare nell'Eca al momento", ha dichiarato un portavoce della società.

Dopo la vicenda Superlega e la brusca separazione nel 2021 ad opera di Andrea Agnelli, dunque, le parole di Al-Khelaifi sembravano ipotizzare un allentamento della tensione con la Juve con tanto di intervento diretto dell'amministratore delegato di Exor per appianare le divergenze degli ultimi anni.

La ricostruzione del presidente del Psg però non sembra coincidere completamente con la posizione del club bianconero, che attraverso un portavoce ha subito smentito e fatto sapere alla Reuters di non aver avviato alcun discorso su un ritorno nell'Eca dopo il passo indietro ufficiale sulla Superlega. Almeno per il momento.