Psg, Icardi mette in allarme i suoi fan sui social

SU INSTAGRAM

L’attaccante ha postato su Instagram una foto che ha preoccupato tutti, poi la spiegazione

Scivolata social per Mauro Icardi. Ufficialmente indisponibile per la trasferta del Psg a Digione, l’attaccante ex Inter ha messo in allarme i propri fan postando su Instagram, senza alcuna spiegazione, una foto in cui appare a letto con un dispositivo per l'ossigenoterapia. Un’immagine forte, soprattutto in questo periodo in cui il collegamento col coronavirus viene naturale, ma per fortuna il Covid, a cui Maurito risultò positivo già la scorsa estate, non c’entra.

A far tirare un sospiro di sollievo ai follower Instagram dell’argentino ci ha pensato la moglie Wanda Nara, che qualche ora più tardi sul medesimo social network ha pubblicato una foto della cena, taggando Icardi e scrivendo: "Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro". Poco dopo anche l’attaccante ex Inter, sempre tramite una storia su Instagram, ha tranquillizzato tutti: "Per tutti quelli che me l'hanno chiesto. Questa è una camera iperbarica che ho in casa - ha scritto il numero 9 del Psg - Si usa per prevenire le lesioni e aiuta a recuperare più velocemente da partite, allenamenti, etc. Nella camera iperbarica l'ossigeno puro viene respirato a una pressione 3 volte superiore a quella atmosferica".

IL PRECEDENTE

Un caso molto simile in casa Psg si era verificato anche la scorsa estate. Qualche giorno prima della finale di Champions League, poi persa, contro il Bayern Monaco, Neymar postò una foto su Instagram da quello che sembra un letto d'ospedale e con indosso una maschera per l'ossigenoterapia e spiegò che si trattava di un originale metodo per recuperare quanto prima dalle fatiche accumulate.