PSG, Galtier: "Neymar ha diritto di giocare a poker nel suo giorno libero"

POLVERIERA PSG

Il tecnico francese sulla foto di O Ney che mangia un hamburger: "Gli ho detto ciò che pensavo ma questo rimane tra me e lui"

Il PSG è una polveriera dopo la sconfitta casalinga con il Bayern Monaco. A far discutere, in particolare, il comportamento di Neymar, pizzicato a un torneo di poker dopo la disfatta in Champions e a mangiare un hamburger con gli amici. Il tecnico Galtier prova a gettare acqua sul fuoco. "Ho parlato con Neymar, gli ho detto quello che pensavo. Neymar ha il diritto, nel suo giorno di riposo e recupero... È appassionato di poker, ha il diritto di giocare a poker - ha spiegato - E poi gli ho detto cosa ho pensato di questa foto (in un noto fast food, ndr) che è venuta fuori. Ma questo rimane tra me e lui".

Ad alimentare la polemica era anche stata una frase di Mbappé che sembrava una frecciatina proprio al compagno. "Penso che sia importante che tutti i nostri giocatori stiano bene. Ognuno di noi deve mangiare bene, dormire bene e prepararsi al massimo" le parole dell'attaccante francese. Galtier non vede alcuna correlazione con Neymar: "Ho la ferma convinzione che non ci sia da fare confusione tra la dichiarazione di Kylian e la foto che ne è uscita".

Galtier si traveste da pompiere in un momento delicato per il PSG, che ha un piede fuori dalla Champions e arranca persino in campionato. Lo spettro dell'ennesimo fallimento europeo aleggia sul Parco dei Principi, lo spogliatoio è in subbuglio e anche Galtier, come i suoi predecessori, sembra aver perso il controllo.

