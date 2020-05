Psg e coronavirus: Neymar fuoriclasse anche nel poker

FUTURO AL TAVOLO

Il campionato in Francia è stato sospeso e il Psg è stato nominato campione in Ligue 1. I giocatori ancora impegnati in Europa però, come quelli del club parigino, stanno cercando dei passatempi tra un allenamento individuale e l'altro e Neymar, fuoriclasse in campo, si è dimostrato eccellente anche al tavolo da poker. Il brasiliano ha partecipato a un torneo online entrando con 20 euro e uscendone con 2300 in tasca.

Non è la prima volta che Neymar partecipa a un torneo di poker online e non è certo un segreto la passione del giocatore per questo gioco di carte che, durante la quarantena forzata per il Covid-19, è diventato il suo passatempo preferito.

Passione che, oltre a quella per il calcio, O Ney porta sulla pelle con due tatuaggi, uno raffigurante Jack, Donna e Re e l'altro con delle fiches su una delle gambe. Inoltre tra i suoi amici più intimi c'è Andre Akkari, un giocatore di poker professionista.