Psg, dura contestazione dei tifosi: "Messi figlio di... Verratti vattene"

Sicurezza rafforzata oggi davanti al centro sportivo del Camp des Loges, dove si allena il Paris Saint-Germain, e sotto casa di alcuni giocatori come Neymar, Lionel Messi e Marco Verratti, dopo che ieri sera un gruppo di tifosi inferociti con la società e i giocatori per le recenti sconfitte e per il caso Messi, ha protestato molto vivacemente sotto la sede della società. "Basta mercenari, bisogna licenziare Messi e i dirigenti", il messaggio dei dimostranti parigini, un centinaio di ultras vestiti di nero, che tra fumogeni e striscioni hanno rivolto una pioggia di insulti al campione argentino in aria di addio: "hijo de puta".