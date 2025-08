Son spiega l'addio al Tottenham: "Ho bisogno di cambiare"

Son Heung-min, capitano e tra i giocatori più iconici del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di lasciare il club londinese dopo 10 anni. Parlando in conferenza stampa a Seul il calciatore sudcoreano l'ha definita la decisione "più difficile" della sua carriera. "Prima di iniziare la conferenza stampa, vorrei solo condividere la notizia che ho deciso di lasciare questo club quest'estate. Il club mi sta aiutando nelle mie decisioni. Quindi volevo solo condividere queste informazioni prima di iniziare la conferenza", ha detto Son che, quindi, si appresta (forse) a giocare nella capitale sudcoreana la sua ultima partita con il Tottenham, l'amichevole contro il Newcastle di domani. "Sono arrivato a North London da bambino, a 23 anni, giovanissimo, un ragazzino che è arrivato a Londra senza nemmeno parlare inglese. Lasciare questo club da adulto è un momento di grande, grande orgoglio", ha aggiunto. Poi un ringraziamento ai tifosi: "Mi hanno dato tanto amore - ha spiegato - e fatto sentire come fossi a casa mia. È stata una delle decisioni più difficili che abbia mai preso. Spero quindi che l'addio arrivi sempre al momento giusto. Ma penso che sia il momento giusto per prendere questa decisione."