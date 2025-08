Dzeko: “So cosa rappresentano Firenze e la Fiorentina”

“Quando mi hanno informato della possibilità di venire qui, non ho neanche chiesto consigli a qualche ex compagno”. Spiega così la scelta di arrivare a Firenze Edin Dzeko intervistato da Sport Week: “Ho vissuto otto anni in Italia e so cosa rappresentano Firenze e la Fiorentina. Sulla città ho sentito tantissime cose belle, ma ancora non ho fatto in tempo a cercare casa o visitarla. Certo, se questo è il centro sportivo non mi dispiace dormire qui. Ho fatto i complimenti a Commisso per le strutture che ha realizzato, mi ha chiamato dopo la firma e il suo sogno è rendere la Fiorentina sempre più grande, si spera anche vincente”.