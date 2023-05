Messi vola in Arabia e salta l'allenamento: caos al Psg, si riavvicina al Barça

la situazione

L'argentino non rispetta la punizione di Galtier e non avvisa, L'Equipe: "Imbroglio"

Ci siamo, un altro strappo tra il Psg e Leo Messi. L'addio a fine stagione è quasi cosa certa e l'argentino ha deciso di rompere totalmente con il club in questo finale di stagione con i transalpini che devono ancora vincere il campionato (solo cinque i punti di vantaggio sul Marsiglia). La Pulce, dopo il ko contro il Lorient, è volata in Arabia Saudita per questioni commerciali ignorando l'allenamento punitivo imposto da società e Galtier dopo la brutta figura di domenica. Messi, infatti, non ha cambiato i suoi piani e, come riporta L'Equipe, non si è neanche preoccupato di avvisare. Eloquente il titolo in prima pagina del quotidiano francese: "L'imbroglio".

L'argentino ha scelto di non annullare i suoi appuntamenti in Arabia dove è uno dei testimonial della federcalcio di Riyad per iniziare a promuovere la loro candidatura per il Mondiale del 2030 e ha scatenato il

A giugno le strade di Messi e il Psg sono destinate a separarsi, il contratto è in scadenza e difficilmente verrà rinnovato per volontà di entrambe le parti. La Pulce non si è mai ambientata sotto la Tour Eiffel e sta spingendo per il suo ritorno a Barcellona, il club, invece, ha deciso di puntare tutto su Mbappé. Sia in campo, sia a livello comunicativo. Due anni non idilliaci e Leo è pronto a fare i bagagli per tornare a casa. Casa che non ha mai dimenticato e il papà Jorge ha intensificato i contatti con la dirigenza blaugrana per trovare un accordo economico visti i rigidi parametri salariali imposti da club e Liga.