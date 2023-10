Psg, Donnarumma croce e delizia: tante critiche sulla strada verso il Milan 

PSG

Anche nel ko contro il Newcastle il portiere azzurro è stato protagonista di alcune grandi parate ma anche di un grave errore, tra 20 giorni la sfida con gli ex compagni

© Getty Images Il principale colpevole per la clamorosa sconfitta per 4-1 sul campo del Newcastle non è certo Gigio Donnarumma, ma il giorno dopo il tracollo in Inghilterra in casa Psg è tempo di processi e sul banco degli imputati sale anche il portiere della Nazionale, già finito nel mirino della critica in Francia (e non solo) diverse volte in questo inizio di stagione. Le grandi parate del primo tempo non sono bastate, molti tifosi sui social lo accusano per la papera che ha regalato agli inglesi il gol del 3-0 a inizio ripresa che ha praticamente chiuso la partita e sempre sui social i milanisti gongolano sottolineando che Maignan ha collezionato ben 13 clean sheet più dell’italiano nelle ultime stagioni.

L’ex compagno in rossonero Sandro Tonali lo ha difeso nel post-partita (“Ha fatto due miracoli nel primo tempo sui due gol ma che non sono bastati per la nostra troppa voglia. È difficile anche per un portiere come lui che ti salva di tutto, ma ha dimostrato anche di oggi di essere forte”), ma il periodo non è facile, le critiche non aiutano a stare sereni e tra 20 giorni c'è proprio la sfida contro la squadra di una vita in Champions.

Poi sarà anche il momento del ritorno a San Siro, che già contro l'Ucraina gli ha fatto capire quale sarà l'accoglienza a lui riservata...

Vedi anche Milan Milan, ritorno da Dortmund tra grandi rimpianti e nuove consapevolezze