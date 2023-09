Italia-Ucraina, subito fischi per Donnarumma

RITORNO NON GRADITO

L'ex portiere del Milan nel mirino del pubblico di San Siro al suo ingresso in campo come capitano azzurro

Subito fischi per Gigio Donnarumma da parte del pubblico di San Siro, prima della partita tra Italia e Ucraina valida per le qualificazioni a Euro 2024. All'ingresso della squadra azzurra per il riscaldamento, lo speaker ha annunciato il nome dell'ex portiere del Milan scelto da Spalletti come capitano al posto di Immobile e dagli spalti è partito qualche fischio rivolto proprio a Donnarumma. I fischi sono proseguiti anche prima degli inni nazionali e poi al primo pallone toccato con i piedi dopo circa venti minuti di partita. Non sono mancati, comunque, anche gli applausi di una parte del pubblico per manifestare sostegno al numero 1 azzurro.

Il recente errore contro la Macedonia del Nord, ma soprattutto il suo "tradimento" dei colori rossoneri, hanno reso ancora più complicato il ritorno di Donnarumma a Milano, dove i tifosi del Diavolo non hanno dimenticato il suo volta faccia a favore del Psg. Non ha sorpreso, dunque, l'accoglienza riservata al giovane portiere nonostante Spalletti alla vigilia abbia fatto di tutto per difenderlo. Niente di nuovo, visto che lo stesso era successo in occasione dei precedenti incontri dell'Italia contro Spagna e Inghilterra, nel 2021 e 2022.