Psg, altra papera di Donnarumma: i media lo bocciano

Una settimana da dimenticare in fretta per Gigio Donnarumma, che in pochi giorni è stato protagonista di due brutti errori che hanno riportato il portiere della nazionale azzurra nel mirino della critica dei media francesi. Due partite e due papere in cinque giorni, dopo l'errore con i piedi che ha spalancato la porta a Minamino contro il Monaco, il numero uno del Psg contro il Newcastle ha respinto male un tiro non irresistibile di Almiron consegnando ad Isak il pallone che, senza il discusso rigore di Mbappé nel finale, sarebbe potuto costare un'altra precoce eliminazione dalla Champions. E così sui giornali francesi arrivano le stroncature, che si traducono in una sfilza di 3 in pagella.